Esper: S-400’leri kabul ettiler, F-35’leri almayacaklar

ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye’ye ilişkin yaptığı açıklamada ’S-400’leri kabul ettiler, F-35’leri alamayacaklar’ dedi. Esper ‘Onları NATO’ya yaklaştırmamız lazım’ diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye ilişkin “S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenleyen Esper, "Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir" diye konuştu.

ÜSLERİN KAPATILMASI AÇIKLAMALARI

İncirlik üssünün kapatılmasına yönelik Ankara'dan yapılan açıklamaların sorulduğu Esper, “Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler" dedi.

ABD ASKERLERİNİ ORTADOĞU'DAN PASİFİK'E KAYDIRACAK

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının IŞİD'in ülkede yerel güçlerce kontrol altına alınması olduğunu savunan Esper, diğer ABD müttefiklerinin de bu amaca katkı sağlamasını temin etmek istediklerini söyledi. Esper "Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve daha sonra ise Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır” dedi.

AFGANİSTAN'DA 'DURUM KARMAŞIK'

ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise ABD ordusunun Afganistan savaşına ilişkin gerçekleri çarpıttığına yönelik haberlere dair sorulara yanıt verdi. Milley Afganistan'daki durumun karmaşık olduğunu ve orada bulunma amaçlarının ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarına benzer bir saldırının gelmesini engellemek olduğunu iddia etti.

Milley "Taliban’a karşı rasyonel mantıklı bir zafer şansımızın olmayacağını yıllardır ifade ediyoruz. Taliban'la Tokyo Körfezinde (Japonya’nın 2. Dünya Savaşında teslim olduğuna dair) Missouri Savaş Gemisinde teslim bildirgesi imzalama gibi bir şey olmayacağını biliyorduk. Başkan Bush 2001'de Noel öncesinde yaptığı açıklamada bunu ifade etmişti ve bu cümle halen doğru. Dolayısıyla Afganistan’da Taliban’la tek bir çözüm yolu var. Afganların kendi aralarında bir çözümü olmak zorunda” diye konuştu.