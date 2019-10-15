Esper: NATO üyelerine Türkiye'ye karşı önlem almaları için baskı yapacağım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO ülkelerine Türkiye'ye karşı diplomatik ve ekonomik önlem almaları konusunda baskı yapacağını söyledi. Esper 'Türkiye’nin tek taraflı eylemi gereksiz ve tahrik ediciydi. Erdoğan bunun sonuçlarından tamamıyla sorumludur' dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü harekatın sonuçlarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tamamen sorumlu olduğunu belirterek, Türkiye'nin eylemlerine karşı NATO üyesi ülkelere diplomatik ve ekonomik önlemler almaları için baskı yapacağını açıkladı.

Türkiye’nin sürdürdüğü harekatın “IŞİD’le mücadeleye” zarar verdiğini, harekat sonucu birçok “tehlikeli IŞİD’li esirin” serbest kaldığını belirten Esper, ABD'nin Türkiye'nin "sorumsuz eylemleri" nedeniyle Suriye'den çekildiğini ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Esper “ABD’nin ve uluslararası toplumun muhalefetine ve defaten uyarılarına karşın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyine tek taraflı bir müdahale emri verdi. Bu müdahale yaygın can kayıplarına, mülteciler, yıkım, güvensizlik ve ABD ordu güçlerine yönelik artan tehditle sonuçlandı" dedi.

"Bu kabul edilemez saldırı aynı zamanda Suriye’de çokuluslu 'IŞİD’i yenme' misyonuna da zarar verdi ve birçok tehlikeli IŞİD’li esirin serbest kalmasıyla sonuçlandı" diyen Esper şunları kaydetti:

'TÜRKİYE'NİN SORUMSUZ EYLEMLERİ NEDENİYLE ÇEKİLİYORUZ'

"Türkiye’nin sorumsuz eylemleri yüzünden Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD güçlerine yönelik risk kabul edilemez bir seviyeye ulaştı. Aynı zamanda daha kapsamlı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle de karşı karşıyayız.

Bu nedenle Başkan’ın talimatıyla, Savunma Bakanlığı ABD askeri personelinin Suriye’nin kuzeydoğusundan kasten çekilmesini yürütmektedir."

'ERDOĞAN SORUMLU'

Esper "Türkiye’nin tek taraflı eylemi gereksiz ve tahrik ediciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞİD’in yeniden ortaya çıkması, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz de dahil olmak üzere bunun sonuçlarından tamamıyla sorumludur. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler de zarar görmüştür. Gelecek hafta Brüksel’de NATO’yu ziyaret edeceğim ve orada NATO müttefiklerimize Türkiye’nin bu çok kötü eylemlerine karşılık olarak diplomatik ve ekonomik önlemleri toplu ve bireysel olarak almaları konusunda baskı yapacağım” dedi.