Esper, ABD'nin Suriye petrollerine el koyma niyetini teyit etti

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bakanlığının internet sitesinde yayımladığı sözleri Suriye petrollerine el koyma niyetini bir kez daha teyit etti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün verdiği röportajda Trump’ın önceki başkanlara göre ‘şeffaflık’ açısından en iyi ABD Başkanı olduğunu söylemişti.

ABD’nin Suriye petrollerine el koyma niyeti bir kez daha ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bakanlığının internet sitesinde yayımlanan sözleriyle doğrulandı.

Esper’in dün katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalar ABD Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre Esper Suriye’deki misyonlarının “IŞİD’in ve bölgedeki diğer aktörlerin erişimine karşı petrol sahalarını güvenceye almak” olduğunu açıkladı. Esper SDG’nin petrol sahalarına erişiminin devamını sağlamayı hedeflediklerini belirterek “Çünkü bu kaynaklar önemli” dedi.

ESAD TRUMP'IN ÖNCEKİ BAŞKANLARDAN FARKI 'ŞEFFAFLIK' DEMİŞTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün devlet televizyonlarına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili görüşlerini de açıklamıştı. Esad ABD’nin işlediği suçları hatırlatmış ancak şimdiki başkanının biçimsel olarak bir farkı olduğunu bunun da niyetini “şeffafça” söylemek olduğunu belirtmişti.

Esad Trump’ın da kendisinden önceki ABD Başkanları gibi petrol ve silah tekellerini temsil ettiğini ancak bunlar arasında en şeffafı olduğunu belirterek “En iyisi ama politikaları iyi olduğu için değil, en şeffafı olduğu için en iyi. Doğrudan ‘bizim petrole ihtiyacımız var’ diyor, ‘birinden kurtulmalıyız’, ‘para karşılığı bir hizmet almalıyız’ diyor. Bu 2. Dünya Savaşı’ndan beri Amerikan politikasıdır” demişti.