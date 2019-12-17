Eski Pakistan Cumhurbaşkanı'na idam cezası

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.
Salı, 17 Aralık 2019 10:39

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.