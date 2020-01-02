Eski Nissan CEO'sunun evine baskın: Türkiye'de de soruşturma başlatıldı

Nissan şirketinin eski CEO'su Carlos Ghosn'un Tokyo'daki evinin savcılar tarafından arandığı belirtildi. Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlattı.

Japon yayın kuruluşu NHK, Nissan şirketinin eski CEO'su Carlos Ghosn'un evinin savcılar tarafından arandığını bildirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki evi aranan Ghosn, birkaç gün önce Japonya'dan Lübnan'a kaçmıştı.

Mali usulsuzlüğe yönelik 4 suçlamayla yargılanan Ghosn, suçsuz olduğunu savunmuştu.

İSTANBUL ÜZERİNDEN KAÇTI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ghosn, 29 Aralık sabahı saat 11:10’da Osaka’dan bindiği özel bir jetle İstanbul’a getirildi. 29 Aralık’ta İstanbul’da Atatürk Havalimanı’na inen Carlos Ghosn birkaç saat sonra ise aynı jetle ya da başka bir jetle Lübnan’ın başkenti Beyrut’a uçtu.

İçişleri Bakanlığı, Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.