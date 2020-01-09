Eski Nissan CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

Lübnan'da savcılık, Japonya'da tutulduğu ev hapsinden kaçarak ülkeye giden eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn hakkında seyahat yasağı getirdi.
Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutulduğu ev hapsinden 31 Aralık'ta kaçan Ghosn, özel bir jetle İstanbul üzerinden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmişti.
Ghosn hakkında Interpol tarafından yakalama kararı Lübnan'a ulaştırılmıştı.
Reuters'ın haberine göre Ghosn'un sorgulanmasının ardından hakkında seyahat yasağı getirildi.
65 yaşındaki eski CEO, dün Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyerek Japon yetkililer ile şirket yetkililerini kendisine karşı komplo kurmakla suçlamıştı.
Ghosn 19 Aralık 2018'de Tokyo'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış, Mart 2019'da kefaletle serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yeniden tutuklanarak ev hapsine konulmuştu.