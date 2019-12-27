Eski İngiliz Savunma Bakanı: ABD’nin Batı Afrika’dan askerlerini çekmesi İngiltere’yi etkisizleştirir

Pentagon'un Batı Afrika'dan kısmi veya tam bir çekilme yapmayı düşündüğü iddiasının basında yer alması üzerine İngiltere’nin eski Savunma Bakanı Tobias Ellwood, bu adımın İngiltere’ye karşı zincirleme bir etki başlatacağını söyledi.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, ABD kuvvetlerinin Batı Afrika'dan çekilmesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi.

The Times’ta yer alan habere göre Muhafazakar Parti Milletvekili, ABD birliklerinin çekilmesi ihtimaline ilişkin, “İngiltere'nin Afrika'nın bu bölümünü güvende tutma yeteneğini etkisizleştirecek bir zincirleme etki yaratacağını" söyledi.

Eski Savunma Bakanı, ABD’nin böyle bir adımının ayrıca İngiltere'yi “bölgede nasıl nüfuz sahibi olabileceklerini yeniden düşünmeye” zorlayacağını söyledi.

Ellwood, Pentagon’un Çin ve Rusya’nın büyüyen nüfuzuyla ilgili konularla “boğuşmaya odaklanma planını”, “stratejik hata” olarak yorumladı.

Ellwood “İronik olan ABD, yükselen Çin'e ve dirilen Rusya'ya karşı çıkmak istiyor, ancak Afrika'dan çekilmesi bu iki ülkenin yararına olacaktır” dedi.

SİLAHLI KUVVETLER BAKANI: ABD’NİN ADIMLARI BİZİ ETKİLEMEYECEK

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Anne-Marie Trevelyan, “ABD'nin yaptığı şey, Afrika’daki askeri ve diğer yatırımlarımızı etkilemeyecek” dedi.

'ABD BATI AFRİKA’DAN BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇEKİLECEK' İDDİASI

New York Times'da (NYT) yayımlanan haberde, Pentagon’un “Rusya ve Çin’le rekabete yoğunlaşmak amacıyla” Batı Afrika’daki askeri varlığını büyük ölçüde azaltacağı iddia edilmişti.

NYT’ye konuşan adı verilmeyen kaynaklar, geri çekilmenin Nijer'de yakın zamanda inşa edilmiş bir İHA üssünün terk edilmesini, Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki militanlarla savaşan Fransız kuvvetlerine yardımın sona erdirilmesini içereceğini iddia etti.

İngiltere’nin, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Mali'de 100 personeli ve üç helikopteri bulunuyor. Buna ek olarak, önümüzdeki yaz BM Barışı Koruma Misyonu’na katılmak üzere 250 İngiliz askerinin Mali'ye konuşlandırılması bekleniyor.

The Times’a konuşan Royal United Services Institute'un eski müdürü Michael Clarke, konuya ilişkin şöyle dedi:

“Downing Street ve İngiliz Savunma Bakanlığı, ABD'nin Batı Afrika'dan çekilmesi hakkındaki haberlerden ‘kesinlikle’ endişe duyacak... Bölge tam gelişmiş bir ayaklanma ve savaş tehlikesi altında”

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, dünya çapında "terörle mücadele" uygulamalarını azaltma niyetlerinde olduklarını açıkladı.