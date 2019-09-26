Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac öldü

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında öldü.
Perşembe, 26 Eylül 2019 13:08

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında öldü.