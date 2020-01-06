Eski Devrim Muhafızları Komutanı: Menzilimiz içinde İsrail var...

Eski İran Devrim Muhafızları Komutanı Rezayi, İran’ın missilleme menzili içinde İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde bulunan askeri noktaların dahil olduğunu söyledi.

Eski İran Devrim Muhafızları Komutanı olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rezayi, ABD'ye karşı misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rezayi, misillemenin İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri noktaları da içerdiğini belirtti.

'ABD'Lİ SAVAŞ GEMİLERİ MENZİL İÇERİSİNDE'

Devrim Muhafızları liderlerinden Gulam Ebu Hamza da, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Tel Aviv'e ek olarak, bölgedeki 35 önemli ABD noktası İran güçlerinin menzili içerisinde. Hürmüz Boğaz'ı Batı'ya giden hayati bir yol, çok sayıda ABD'li savaş gemisi Hürmüz'den, Umman Denizi'nden ve Basra Körfezi'nden geçiyor" dedi.

'ABD'YE DENK YANIT VERECEĞİZ'

İran savunma danışmanı Hüseyin Dehan da, Al Mayedeen'e verdiği röportajda, bölgenin "ABD güçleri için artık güvenli olmadığını ve Süleymani suikastinin ABD'nin bölgedeki varlığının sonu olduğunu" kaydetti.

İran'ın ABD'ye karşı topyekün savaşa girişmeyeceğini belirten Dehan, ABD'nin saldırılarına denk yanıt vereceklerini söyledi.

İran’ın Süleymani suikastine karşılık "bilgece ve akıllıca" hareket edeceğini kaydeden Dehan, "ABD bize karşı savaş açmayı düşünürse, bu yeni bir dünya savaşı anlamına gelir. Bölgede ABD'den intikam almak isteyen milyonlar var" dedi. Dehan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a savaş açabilecek kadar aptal" olduğu, ancak askeri danışmanlarının onu engelleyeceği yorumunda bulundu.