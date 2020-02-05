Eski başbakan Medvedev'in yeni maaşı: Kötü adamların koltuğu değişti

Putin'in imzaladığı ve 16 Ocak'ta yürürlüğe giren kararnameyle eski başbakan Medvedev'e ayda yaklaşık 60 bin TL ödenecek.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakanlıktan istifa eden Dimitri Medvedev’i Güvenlik Konseyi Başkan Vekilliği'ne atamıştı. RBC'nin aktardığı habere göre Dimitri Medvedev'in Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Vekili olarak maaşı, başbakanlık kazancı ile aynı olacak.

Putin'in imzaladığı ve 16 Ocak'ta yürürlüğe giren kararnameyle Medvedev için özel olarak yaratılmış makam için eski başbakana ayda 618,713 ruble yani yaklaşık 60 bin TL ödenecek.

Hükümetin istifasının ardından pek çok kişi sonunda Rus ekonomisinin sorunlarının müsebbibine karşı zafer kazanıldığını ilan etmişti. Ancak bu zafer sarhoşluğunun yersiz olduğu kısa zamanda ortaya çıktı.

Medvedev’e aynı düzeyde ödeme yapılmaya devam edilmesi çalışmalarının eskiden olduğu gibi takdir edildiğini gösteriyor. Zaten başbakanlıktan istifasıyla özde hiçbir gerçek değişiklik olmadı. Yeni hükümet işçilerin sömürüsünü arttırarak büyük sermayeyi destekleme politikasını sürdüreceği konusunda güvenceler verdi. Kısacası ortada “kötü adamın” azledilmesi gibi bir durum yok. Olan şey sermaye sınıfı kendi adamları arasında görev değişikliğine ihtiyaç duydu. Ve şüphesiz Medvedev tutarlı bir biçimde yeni makamında da piyasacılıkta şampiyonluğu kimseye kaptırmayacak.