Esad'ın danışmanı: Türkiye ya da ABD fark etmez, işgalcilerden kurtaracağız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, ABD'li NBC News'a verdiği röportajda ABD'li güçlerin Suriye'nin petrol sahalarındaki varlığına ilişkin konuştu.
ABD'nin Suriye petrolü üzerinde hiçbir hakkı olmadığını kaydeden Şaban, petrol sahalarını kontrol eden ABD'li güçleri olası operasyonlara karşı uyardı.
Şaban, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye petrolünü kontrol etmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarına "Petrolü çalmaktan bahsediyor" sözleriyle tepki gösterdi.
Şaban, Suriye topraklarının "terörist, Türk veya ABD'li olması fark etmeksizin" yabancı güçlerden kurtarılacağını sözlerine ekledi.
Suriye'de 2011'de başlayan savaşın ülkeye dayatıldığını kaydeden Şaban, "Savaş, Suriye Cumhurbaşkanı'na değil, Suriye'nin kendisine karşıydı, ülkeye ve halkına karşıydı" dedi.