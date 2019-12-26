Esad'ın danışmanı: Türkiye ya da ABD fark etmez, işgalcilerden kurtaracağız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, NBC News'a verdiği röportajda, ABD'nin Suriye petrolü üzerinde hiçbir hakkı olmadığını belirterek ABD ve Türkiye dahil tüm yabancı güçlerin Suriye topraklarından çıkacağını kaydetti.

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