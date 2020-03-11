Esad'ın danışmanı: Almanya ve Fransa barışçıl çözümü Erdoğan ile değil Suriye ile görüşmeli

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Fransa ve Almanya’nın barışçıl çözüm konusunu Erdoğan'la değil, doğrudan Suriye hükümetiyle görüşmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Fransa ve Almanya’nın barışçıl çözüm konusunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil, doğrudan Suriye hükümetiyle görüşmesi gerektiğini belirtti.

Şaban, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Fransa ve Almanya’nın artık şunu anlaması gerektiğini düşünüyorum, eğer işbirliği yapmak veya Suriye’de barışın tesis edilmesinde rol almak istiyorlarsa Erdoğan ile değil Suriye ile konuşmaları gerekiyor” dedi.

Avrupa ülkelerini, "Avrupa Birliği ve tüm dünyanın iyiliği için teröre karşı savaşan Suriye’ye yaklaşımlarını değiştirmeye" çağıran Şaban, “Avrupalı yetkililer artık gerçeği kavramalı ve Suriye’ye farklı davranmalı” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı krizine dair ise Şaban, “Ben ayrıca Erdoğan’ın, Avrupa ülkelerinden daha fazla para almak ve zayıf ekonomisine yardımcı olmak için Avrupa’ya sunduğu verilerle ilgili çok sayıda soru işareti koymak istiyorum” diye konuştu.

'TÜRKİYE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ'

Şaban Moskova'daki zirvenin ardından yapılan ateşkes ihlallerine de değindi. Şaban "Rus-Türk zirvesinden sonra Türk tarafının birçok ateşkes ihlali tespit edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmelerden sonra bile birçok ateşkes ihlali yapıldı" dedi.

Suriye'nin ise ateşkes rejimine bağlılığını koruduğunu belirten Şaban "Ateşkese uymaya hazır ve hepimiz üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getireceğiz. Ateşkes, terörün mağlup edilmesi ve barışın tesisi açısından hedeflerimize uygun" diye konuştu.

Şam yönetiminin, NATO ve AB ülkelerinden Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği, tüm uluslararası kanunlarla çelişen eylemlerini kınamalarını beklediğini de aktaran Şaban, "Suriye bağımsız bir ülke ancak Türkiye'nin saldırganlığından ve müdahalesinden muzdarip. NATO ve AB ülkelerinden, dünyadaki her ülkeden en azından Türkiye'nin bu yasa dışı eylemlerini kınamalarını bekliyoruz" diye ekledi.