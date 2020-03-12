Esad'ın danışmanı: ABD'yi Ortadoğu'dan kovmak için müttefiklerimizle çalışacağız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın siyasi ve basın danışmanı Buseyna Şaban, Lübnanlı televizyon kanalı El Mayadeen'e verdiği röportajda, ABD'nin Suriye ve Ortadoğu'daki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Washington'un El Kaide ve IŞİD'i desteklediğini hatırlatan Şaban, ABD'nin El Kaide'nin uzantısı El Nusra'ya destek vermesinin şaşırtıcı olmadığını kaydetti.
Şaban, Suriye halkının Fırat'ın doğusunda ABD'li işgal güçleriyle mücadele ettiğini ve Şam yönetiminin mücadelelerine desteğinden memnun olduklarını belirtti.
Fırat'ın doğusundaki çatışmaların karmaşık olduğunu ve uzun sürdüğünü söyleyen Şaban, Suriye halkının ABD'li askerleri nihayetinde evlerine yollayacağını kaydetti.
Şaban, ABD'li askerlerin tüm Ortadoğu'dan kovulması adına Suriye'nin bölgesel direnişlerde müttefiklerini desteklediğini sözlerine ekledi.