Esad’ın danışmanı: ABD ve Türkiye'nin topraklarımızda hiçbir işi yok

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi danışmanı Bathina Şaban, ABD ve Türkiye’nin Suriye topraklarında düzenledikleri harekatlara ilişkin, 'Onları işgalci bir güç olarak görüyoruz. Suriye hükümetinin davetiyle gelmediler. Topraklarımızda hiçbir işleri yok. Burada olmalarının tek nedeni teröristleri korumaktı' dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi ve medya danışmanlığını yapan Bathina Şaban, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı harekatın IŞİD'in tekrardan ortaya çıkmasını körüklediğini söyledi.

Russia Today’e konuşan Şaban, “Her savaş kaos yaratır ve kaos terörizm için iyi bir iklimdir. Dolayısıyla bu istila IŞİD teröristleri için daha iyi bir iklim yaratıyor ”dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SALDIRMASIYLA KÜRTLER YÜZÜNÜ ŞAM’A DÖNDÜ’

Cihatçıların Suriye’yi işgalinin Türkiye’nin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini söyleyen Şaban, “Şimdi Türkiye için savaşmakta olan en büyük güç, el Nusra. Teröristler artık Türkiye tarafından yönlendirilerek Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmeye başladılar” dedi.

Dünyanın her yerinden cihatçıların sınırı geçmelerine ve Suriye halkına karşı savaşmalarına olanak sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Şaban, Türk harekatı ilerledikçe, Kürtlerin Şam'a döndüğünü söyledi.

‘KÜRTLER TOPLUMUMUZUN BİR PARÇASI’

Şaban, Suriye’nin büyük bir istikrarsızlık kaynağı olarak gördüğü ABD’yle geçtiğimiz sekiz yıl boyunca kurdukları yakın ilişkilere rağmen Kürtlere memnuniyetle yardımcı olacaklarını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı’nın danışmanı, “Kürtler toplumumuzun bir parçasıdır. Bildiğiniz gibi, Suriye'de birçok etnik köken, birçok dini mezhep var… Hükümet her zaman Kürtlerden sınırlarımızı korumalarına yardımcı olmak için işbirliği yapmayı istiyordu. Ve bu savaş sırasında bazı Kürtlere silah sağladık ve onlar Suriye Ordusu’yla birlikte terörizme karşı savaştı” dedi.

ŞABAN: ABD’YLE TÜRKİYE’NİN BURADA OLMASININ SEBEBİ TERÖRİSTLERİ KORUMAK

ABD ve Türkiye’nin Suriye topraklarında düzenledikleri harekatlara dair konuşan Şaban, “Onları işgalci bir güç olarak görüyoruz. Suriye hükümetinin davetiyle gelmediler. Topraklarımızda hiçbir işleri yok. Burada olmalarının tek nedeni teröristleri korumaktı” dedi.