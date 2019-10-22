Esad'dan kritik bölgeye ziyaret: Erdoğan bir hırsızdır

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İdlib kırsalındaki El Habit Beldesinde bulunan ordu birlikleriyle bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İdlib kırsalı El Habit Beldesinde ön cephelerdeki Suriye Arap Ordusu askerleriyle bir araya geldi.

"İdlib savaşı kaos ve terörün bütün Suriye bölgelerinden söküp atılması için temeldir" diyen Esad, Suriye'deki tüm alanların eşit derecede önemli olduğunu, ancak öncelikleri belirleyen şeyin askeri durum olduğunu söyledi.

Erdoğan'a ilişkin de konuşan Esad, "Erdoğan hırsızdır. Fabrikaları, buğday ve petrolü çaldı. Bugün de toprağı çalıyor" dedi.

Esad, “Kuzeyde saldırı başladığında ilk yaptığımız şey, somut olarak siyasi ve askeri muhtelif güçlerle iletişime girmek oldu. Biz de direnen herhangi grubu desteklemek için hazır olduğumuzu söyledik. Bu siyasi bir karar değil bilakis anayasal ve vatani bir görevdir. Eğer bunu yapmaz isek bizler bu vatanı hak etmeyiz” dedi.