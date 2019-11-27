Esad'dan Bağdadi yorumu: ABD’lilerce sahnelenen fantastik oyun

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Bağdadi’nin ölümüyle ilgili asıl sorgulanması gerekenin 'Amerikalılarca sahnelenen bu fantastik oyunun' sahiden gerçekleşip gerçekleşmediği sorusu olduğunu söyledi. Paris Match'e konuşan Esad, Suriye devletinin kontrolündeki tüm IŞİD'lilerin Suriye mahkemelerinde yargılanacaklarını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, uzun bir sürenin ardından ilk kez batılı bir basın organına mülakat verdi.

Paris Match dergisine konuşan Esad, IŞİD lideri Bağdadi’nin ABD operasyonuyla öldürüldüğü iddiasını sorguladı. Esad “Amerikalılarca sahnelenen bu fantastik oyunun” sahiden gerçekleşip gerçekleşmediğinin sorulması gerektiğini söyledi.

'TERÖRİSTLER SURİYE HUKUKUNA TABİ OLACAK'

Paris Match muhabirinin “YPG ile anlaşıp bölgede kontrolü sağlarsanız oradaki Fransa vatandaşı IŞİD’lileri ne yapacaksınız” sorusuna ise Esad bu kişilerin Suriye yasalarına göre yargılanacakları yanıtını verdi.

Esad “Suriye devleti tarafından kontrol edilen bölgelerdeki her terörist Suriye hukukuna tabi olacaktır. Suriye hukuku terörizm konusunda nettir. Terörizm konusunda özel mahkemelerimiz var ve yargılanacaklar” dedi.

'BAĞDADİ GERÇEKTEN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?'

ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyururken Suriye’ye de teşekkür etmesini hatırlatan muhabir, Esad’a “Bağdadi’nin yerini biliyor muydunuz, bu konuda ABD’lilere bilgi verdiniz mi” diye sordu.

Esad bu soru kendisine sorulduğunda güldüğünü çünkü daha önemli olanın ve asıl sorulması gerekenin “Bağdadi gerçekten öldürüldü mü? Ve Amerikalılarca sahnelenen bu ‘fantastik oyun’ gerçekte yaşandı mı?” sorusu olduğunu söyledi.

Muhabirin “O zaman Trump niye size teşekkür etti” sorusuna Esad “Bu Trump’ın hoş şakalarından biri. Bir şaka” diye yanıt verdi.

'DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNE KARŞI SAVAŞ VERDİK'

Suriye’de 8 yıl süren savaşı Rusya ve İran’ın desteği olmaksızın kazanamayacakları görüşüne katılıp katılmadığı sorulan Esad “Savaş çetin ve kolay değil ve biz süper güç değiliz” dedi.

Esad “Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkelerine karşı savaş verdik. Dostlarımızın desteğinin kayıplarımızı azalttığı ve topraklarımızı yeniden almamıza yardımcı olduğu konusunda şüphe yok. Eğer Suriye bu destek olmaksızın parçalanır ya da tamamen yenilir miydi diye sorulursa bu varsayımsal bir soru olur. Çünkü bırakın onlarca oyuncunun ve yüz binlerce savaşçının yer aldığı bir savaşı, bazen iki oyuncunun yer aldığı bir tenis maçının sonucunu bile öngörmek zor” dedi.