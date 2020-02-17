Esad Halep'in kurtuluşunu kutladı: Ordu görevini sürdürecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep’te kontrolün sağlanmasının ardından yaptığı konuşmada halkın orduya sahip çıktığını ve ordunun görevlerini yapmaya devam edeceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ordunun Halep kırsalından cihatçıları çıkartarak kentte kontrolü sağlamasının ardından yaptığı konuşmada Suriye Arap Ordusu’nun görevini sürdüreceğini belirtti.

SANA’nın aktardığına göre Esad konuşmasında “Suriye Arap Ordumuz ulusal görevlerini yerine getirmeye devam etmekte başarısız olmayacaktır ve bu ancak ordu halk için ve onun ordusu olduğu müddetçe gerçekleşebilir. Tarihte halkıyla birleşmiş bir ordunun zafer kazanmadığı görülmemiştir. Halep’te ve diğer Suriye kentlerinde gördüğümüz budur” dedi.

Esad ulusa seslendiği konuşmasında “Ordu sizi kucakladı, sizi savundu ve kendisini sizin için feda etti” dedi.

Halep’in kurtarılmasının savaşın sonu anlamına gelmediğini belirten Esad, İdlib’de ve Halep kırsalında “kuzeyden gelen kuru gürültüye rağmen” tüm ülke topraklarının kurtarılması, “terörizmi ezmek” ve istikrarı sağlamak için mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Esad Halep halkının yıllar boyunca acımasız bombardımanlara, on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan saldırılara maruz kalarak büyük bir bedel ödediğini vurguladığı konuşmasında ülkenin Şam ile birlikte iki kanadından biri olarak betimlediği Halep’in kurtuluşunu kutladı.

