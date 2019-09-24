Esad: ABD, Suriye'deki hedeflerinden umudu kesti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ABD ve müttefiklerinin Suriye’deki hedeflerine ulaşmak konusundaki umutlarını yitirdiklerini ancak şimdi de ülkenin kaynaklarını tüketmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, bugün İranlı heyeti kabul ettiği görüşmede yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerinin ülkedeki hedeflerine ulaşmak konusunda umutlarını yitirdiklerini söyledi.

Esad, Suriye’nin başkenti Şam’da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Asgar Hacı’nın başkanlığındaki heyeti kabul etti.

İranlı heyetle görüşmesinde yaptığı açıklamada Esad, ABD ve müttefiklerinin Suriye’deki hedeflerine ulaşmak konusunda umutlarını yitirdiklerini ancak şimdi de ülkenin kaynaklarını tüketme girişiminde bulunduklarını söyledi. Esad aynı politikanın İran’a karşı da sürdürüldüğünü dile getirdi.

Press TV’nin haberine göre görüşmede İranlı heyet Esad’a Ankara’da geçen hafta yapılan Rusya, Türkiye, İran zirvesine ilişkin de bilgi verdi.

Esad ayrıca, “terörizmi destekleyen tarafların çıkardığı engellere karşın” Rusya, Suriye ve İran arasındaki koordinasyonun Suriye anayasa komitesinin oluşturulmasını sağladığını dile getirdi.