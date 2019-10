Ertuğrul Kürkçü: ABD dünyadaki en cahil adam tarafından yönetiliyor, ABD’nin fonksiyonu IŞİD’i bitirmek

ABD'li bağımsız haber kanalı Democracy Now’a konuşan eski HDP Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin başlattığı harekatı mümkün kıldığını söyledi. Kürkçü, Trump'ın başkanlığının sadece Kürtler ya da dünya için değil bizzat Amerikan halkı için çok korkutucu olduğunu ve ABD’nin “dünyanın en cahil adamı tarafından” yönetildiğini söyledi.

ABD Başkanının daha önce "Kürtleri yalnız bıraktık" eleştirilerine karşı söylediği “İkinci dünya savaşında bize yardım etmediler, örnek olarak Normandiya konusunda bize yardım etmediler” sözlerini hatırlatan Kürkçü, Trump'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Kürtlerin bir devlet bile olmadıklarını, savaşın tarafı olmadıklarını ve Ortadoğu'da dört farklı ülke tarafından esir alınmış olduklarını bilmediğini söyledi.

TRUMP CAHİL OLDUĞUNDAN BİLMİYOR AMA ABD ORTADOĞU'DA IŞİD'İ BİTİRMEK İÇİN VAR!

Trump'ın dünya düzeninin gerçeklerinden bihaber olduğunu öne süren Kürkçü, mevcut düzenin İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olduğunu söyledi.

Kürkçü sözlerini şöyle tamamladı:

"This is horrific, not only for the Kurds, but for all the world and for the Americans themselves," former Turkish parliamentarian Ertuğrul Kürkçü (@ekurkcuHDP) says of the Trump-enabled attack in Syria. The U.S. is "governed by the most ignorant person in the world," he says. pic.twitter.com/g0QtHUWUxk

— Democracy Now! (@democracynow) October 10, 2019