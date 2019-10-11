Ertuğrul Kürkçü: ABD dünyadaki en cahil adam tarafından yönetiliyor, ABD’nin fonksiyonu IŞİD’i bitirmek

Ertuğrul Kürkçü, ABD'li bağımsız haber kanalı Democracy Now'a verdiği görüşte Trump hakkında ‘dünyanın en cahil adamı’ dedi ve ABD’nin fonksiyonunun BM kararları doğrultusunda Ortadoğu’da IŞİD ve El-Kaide’yle mücadele etmek olduğunu söyledi.

ABD'li bağımsız haber kanalı Democracy Now’a konuşan eski HDP Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin başlattığı harekatı mümkün kıldığını söyledi. Kürkçü, Trump'ın başkanlığının sadece Kürtler ya da dünya için değil bizzat Amerikan halkı için çok korkutucu olduğunu ve ABD’nin “dünyanın en cahil adamı tarafından” yönetildiğini söyledi.

ABD Başkanının daha önce "Kürtleri yalnız bıraktık" eleştirilerine karşı söylediği “İkinci dünya savaşında bize yardım etmediler, örnek olarak Normandiya konusunda bize yardım etmediler” sözlerini hatırlatan Kürkçü, Trump'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Kürtlerin bir devlet bile olmadıklarını, savaşın tarafı olmadıklarını ve Ortadoğu'da dört farklı ülke tarafından esir alınmış olduklarını bilmediğini söyledi.

TRUMP CAHİL OLDUĞUNDAN BİLMİYOR AMA ABD ORTADOĞU'DA IŞİD'İ BİTİRMEK İÇİN VAR!

Trump'ın dünya düzeninin gerçeklerinden bihaber olduğunu öne süren Kürkçü, mevcut düzenin İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olduğunu söyledi.

Kürkçü sözlerini şöyle tamamladı:

İkincisi, kendisi IŞİD hakkında hiçbir kavrayışa sahip değil, IŞİD'in uygar dünya için, Ortadoğu ve Avrupa için ne anlama geldiğini anlamıyor. IŞİD'in sadece ABD ya da Avrupa için değil Birleşmiş Milletler için de bir sorun olduğunu anlamıyor.

IŞİD ve El Kaide, BM tarafından uluslararası işbirliği ile durdurulması gereken terörist gruplar olarak tanımlanmış olan iki örgüttür.

ABD'nin Ortadoğu'da iş görmesinin nedeni de budur. Bu Trump'ın kendi fikri değildi.