Erdoğan'ın 'Suriye'de iskan' planı: Batının endişesi Kürt bölgesinde 'demografik dönüşüm'

Türkiye'nin Suriye topraklarına dönük askeri harekat başlatmasıyla birlikte batılı kaynaklarda Türkiye'nin Suriye'deki yerleşim yerlerine Suriyeli göçmenleri gönderme planı olduğuna ilişkin yorumlar ve analizler yayımlandı. Reuters'ın aktardığına göre Batı ülkeleri, Suriye'de Kürt yerleşim bölgelerinin demografisinin köklü bir şekilde değişmesinden endişe duyuyor.

Türkiye'nin Suriye harekatıyla birlikte Batı basınında AKP'nin Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesi planına ilişkin görüş ve yorumlar kaleme alındı.

Reuters'ta yer alan bir haber yorum yazısında, Batı ülkelerinin, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'de yerleşim yerlerini yeniden düzenleyerek Türkiye'de bulunan göçmenleri bölgeye iskan etme planıyla bölgenin demografik yapısını kökten değiştireceğinden endişe ettiği aktarılıyor.

Yazıda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önceki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesine"ne ilişkin yaptığı konuşma hatırlatılıyor.

Söz konusu yerleşim yerlerinin Kürt kuvvetlerinin elinde bulunduğu belirtilen yazıda, Türkiye'de bulunan göçmenlerin Batı Suriye'den göçen Sünni Araplar olduğu söyleniyor.

AKP'nin son aylarda izlediği politikalar ise, Kuzeydoğu Suriye'de yeni yerleşim bölgesi inşa etme olasılığını güçlendirir nitelikte.

ERDOĞAN GEÇEN HAFTA İMZALADI: SURİYE'DE ÜÇ FAKÜLTE

Resmi gazetede geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Suriye’de üç fakültenin kurulmasına ilişkin karar yayımlandı.

Karara göre, Suriye'nin El-Bab, Azez ve Afrin kentlerinde sırasıyla Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi kuruluyor.

Suriye hükümetinden izin almadan imzalanan ve uluslararası hukuka uygunluğu sorun teşkil eden bu kararın, yapılan ihaleler, göçmenlerin geri gönderilmesi ve dün başlayan harekat ile birlikte düşünüldüğünde AKP'nin bölgedeki demografik dönüşüm programıyla bir bütünlük oluşturduğu görülüyor.

SURİYE'DE ONARIM İHALELERİ

Hatay Valiliği'nin geçen ay açtığı onarım ihalelerinin de Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin, Cinderes ve Racu bölgelerini kapsadığı ortaya çıkmıştı. Yapım ve onarım başlıklarının yer aldığı ihale dosyasına sonrasında bir düzeltme yapılarak "makine ve elektrik işleri" başlığı eklenmişti.

ERDOĞAN: BÖLGEYİ AYAĞA KALDIRIYORUZ, GÖÇMENLER BÖLGEYE YENİDEN YERLEŞTİRİLECEK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, 'terörden temizlenen' bölgelerde altyapı ve üst yapı imkanlarını 'yeniden ayağa kaldırdıkları'nı belirterek, bölgede 'kontrol sağlamasının ardından' Türkiye'de bulunan 2 milyon Suriyeli göçmenin bu bölgeye yerleştirileceğini öngören bir plan oluşturduklarını dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, geçen ay Suriyeli göçmenlerin denetimi ve kaçak göçmenlerin Geri Gönderme Merkezler'ine gönderlme sürecinin hızlandırıldığına ilişkin açıklamalarını sıklaştırmıştı.

Bu ayın başında meclis açılış konuşmasını yapan Erdoğan 2 milyon Suriyeli göçmenin bölgeye yeniden yerleştirileceğini yineleyerek, Güvenli bölgede 1 milyonu yeni yerleşim yerlerinde, 1 milyonu mevcut yerleşim yerlerinde iskan etmeyi planlıyoruz" demişti.