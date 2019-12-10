Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu dergiye ödül verildi

Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Le Point dergisine Fransa Dış Haberler Derneği tarafından '2019 Büyük Ödülü' ödül verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Le Point’in Ekim nüshasına Fransa Dış Haberler Derneği’nin ‘2019 Büyük Ödülü’ verildi.

Le Point’a verilen ödülde, “Türkiye’nin Suriye’yi işgaline dair cesur ve titiz haberi ile basın özgürlüğü tehdit altında olan Kürtlerin kaderi için” ifadeleri yer aldı.

Ödülün üzerinde Erdoğan’ın haklarında suç duyurusunda bulunduğu derginin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert’in isimleri yer aldı.

Ödüle layık görülen kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker selamı verdiği bir resmin üzerinde “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu: Yok edici” ifadeleri yer alıyordu. Derginin içinde ayrıca Erdoğan ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ hakkında bir makale yer alıyordu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dergiyle ilgili suç duyurusu dilekçesi vermişti. Dilekçede Erdoğan’a “aleni şekilde hakaret edildiği” ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da dergiye tepki göstererek, “Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa… Ve ‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi” demişti.