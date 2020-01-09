Erdoğan'ın destek verdiği 'UMH lideri gözaltına alındı' iddiası

Libya'da AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac’ın Trablus havalimanına indikten hemen sonra gözaltına alındığını iddia edildi. İddia Rus kaynakları tarafından yalanlandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac’ın Trablus havalimanına indikten hemen sonra gözaltına alındığı iddia edildi.

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov bu iddiayı yalanladı.

Sputnik’e konuşan Dengov, “Bu iddialar gerçek değil. Serrac ofisiyle konuştum, bu bilgiyi reddediyorlar” ifadesini kullandı.

Serrac’ın danışmanı Hasan Huni de Sputnik’e açıklamasında, “Başbakan, Avrupa Birliği yetkilileriyle önemli görüşmeler yaptığı Brüksel’e kısa bir ziyaretin ardından geri döndü. Yarına çok sayıda görüşmesi planlandı” dedi.