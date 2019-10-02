Erdoğan'ın beraber üretebiliriz dediği füzeyi Ruslar test etti

Rusya, Suriye’de yeni yapım S-500’leri ilk defa denediğini ve testlerin başarılı olarak tamamlandığını açıkladı.

Rusya, “Gelecek beş yıl boyunca S-500’ü başka ülkelere satmayacağız, öncelikle kendi ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor” dediği S-500 hava savunma sistemini ilk kez denedi.

Savunma Bakanlığı yetkililiklerinin Rus İzvestia gazetesine yaptığı açıklamada, testler sırasında, ekipmanın çalışmasında belirli sorunlar tespit edildiği, ancak bunların hızla ortadan kaldırıldığı ve testlerin başarılı bir şekilde tamamlandığının kabul edildiği belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğini söylemişti.

Kokpit.aero‘nun haberine göre sistem, 600 kilometre yarı çaptaki hedefleri tespit edip imha edebiliyor. Saniyede yedi kilometre hıza kadar uçabilen on balistik hedefi aynı anda tespit edip imha edebiliyor. Ayrıca sistem yeni teknoloji hipersonik füzeleri de yakalayıp yok etme özelliğine sahip.