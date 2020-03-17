Erdoğan'ın Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle 'telekonferansı' sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya, İngiltere ve Fransa liderleri arasında yapılan telekonferans sona erdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha önce İstanbul'da yapılması planlanan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle "telekonferans" yoluyla yapılmasına karar verilen Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşmesi sona erdi.

Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum ve AB ile göçmen krizine ilişkin telekonferans yoluyla görüştü.

Görüşmede koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareketin de gündeme geldiği belirtildi.