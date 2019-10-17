Erdoğan’dan Trump’ın teşekkürüne yanıt

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden ateşkes anlaşmasıyla ilgili mesajına yanıt verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan paylaştığı “Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Milyonlarca can kurtulacak” sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgede barış ve istikrarı destekleyeceğinden eminim” diye yazdı.