Erdoğan’dan Trump’ın teşekkürüne yanıt

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan paylaştığı “Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Milyonlarca can kurtulacak” sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan “Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgede barış ve istikrarı destekleyeceğinden eminim” diye yazdı.

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2019