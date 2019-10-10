Erdoğan’dan ‘Adana Mutabakatı’na dayalı olarak oradayız’ iddiası

Erdoğan, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde hava sahasını Türkiye’ye kapatmasıyla ilgili soruya ‘Orası Suriye hava sahasıdır. Rejim ABD’yi davet etmedi. Biz Adana Mutabakatı’yla oradayız’ diye yanıt verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Adana Mutabakatı’na dayalı olarak Suriye’de olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan henüz Suriye’ye karşı harekatın başlamadığı saatlerde, Sırbistan dönüşünde uçağındaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ORASI SURİYE HAVA SAHASI'

Erdoğan ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde hava sahasını Türkiye’ye kapatmasıyla ilgili soruya “Orada Amerika’nın bir hava sahası yok. Uluslararası hava sahası var. Orası Suriye’ye ait hava sahasıdır. ABD’ye ait olmadığına göre, oradaki tasarruf da rejime aittir. Rejimin davetiyle orada değiller. Biz Adana Mutabakatı’na dayalı olarak oradayız. Adana Mutabakatı’na göre, rejim tarafından PKK’ya karşı tedbir alınmayacak olursa, bizim güçlerimizin onu kovalama hakkı vardır” diye yanıt verdi.

'SURİYE'DE AŞİRETLER GELMEMİZİ İSTİYOR'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ileride bir koordinasyon olup olmayacağına ilişkin soruya ise “Suriye‘de rejimle ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin’le bir telefon görüşmem de oldu” diye yanıt verdi. Erdoğan “5 celsede bir adım attık. Soçi’de birinci hamleyi yaptık, sonra Ankara, Tahran, tekrar Soçi, tekrar Ankara… Tekrar Tahran olacak. Bütün bunları yaparken bir şeyi tahkim ediyoruz. O da Astana süreci. Başta İdlib olmak üzere bölgeye yönelik atmamız gereken adımları konuşuyoruz. Suriye’nin hak ve menfaatleri için, Suriye halkı için adımlar atıyoruz. Atılan adımların hepsi buna yöneliktir. Suriye halkının bizim karşımızda olması söz konusu değil. Suriye’de aşiretler bir an önce gelmemizi istiyor, aşiretlerin çok ciddi desteği var” diye konuştu.

'BEN KENDİM KONUŞMAM'

CHP’nin Suriye Konferansı ve Şam hükümetiyle görüşme çağrısı hakkında ise Erdoğan “1 milyon insanın öldürüldüğü Suriye’de nasıl olacak da el ele resim vereceğiz. Kılıçdaroğlu, sadece buradaki 3,6 milyon insanı görmüyor mu? Bu mülteciler buraya turistik seyahate gelmediler. Bunların kendi topraklarından kaçmalarına vesile olan insanla nasıl bunları konuşuruz? Ben kendim konuşmam o ayrı mesele. İstihbarat örgütlerimiz birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar. Niye? Bölgenin refahı ve huzura kavuşması için. Ama kalkıp da Esad’ı temize çıkarmak için gayret sarf etmek en az onun kadar büyük bir vebalin altına girmektir” dedi.

SURİYE: ERDOĞAN ADANA MUTABAKATINI GÖRMEZDEN GELDİ

Öte yandan Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan Türkiye'nin başlattığı saldırı sonrası yapılan açıklamada "Suriye Türkiye'nin saldırısına karşı tüm meşru araçlarla karşılık vermeye kararlıdır. Erdoğan rejiminin düşmanca tutumu Türkiye'nin Suriye topraklarında yayılmacılık hırsını açıkça göstermektedir" denildi.

SANA'da yer alan habere göre, açıklamada Erdoğan'ın "sınır güvenliği" gerekçesinin bizzat kendi yönetiminin Adana Mutabakatı'nı görmezden gelmesiyle çürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada "Suriye şunu hatırlatır: Erdoğan rejimi saldırısında ısrar ederse kendisini terörist örgüt ve silahlı gruplardan biri olarak sınıflandıracak ve Astana sürecindeki garantör konumunu tamamen kaybedecektir" denildi. Açıklamada ayrıca Suriye'nin, halihazırda olanlardan daha önce uyarılmalarına karşın kendi yurtlarına karşı ABD projesine itaat etmekte ve ABD politikalarının aracı haline gelmekte ısrar eden bazı Kürt örgütlenmeleri de sorumlu tuttuğu belirtildi.