Erdoğan'dan 8 Mart mesajı: Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir; insanlığın yarısı erkek, yarısı kadındır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin kahraman kadınları' başlıklı programda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kahraman kadınları" programından konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
- Şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bayrağımızı indirmeye, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin yeri belli cennet.
- Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Erkek olarak kendimiz için ne istiyorsak kadınlar için de aynı duygu içinde olmamız gerekiyor. Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz.
- İnsanların tamamını tornadan çıkmış gibi tek bir ölçüyle değerlendirmek zorba, faşizan, sapkın bir yaklaşım olur.
- Afetlerden savaşlara, kıtlıklardan toplumsal kargaşalara kadar her krizin en ağır faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor.
- "Her fırsatta masum insanların üzerine dipçikle, köpekle gazla saldıranları görmezden gelen bir dünya için söylenecek söz bulmakta zorlanıyoruz"