Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in yeni bir Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurmayı kabul ettikleri belirtildi.

New York’ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir araya geldi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre görüşmede, Erdoğan ile Miçotakis dışişleri bakanları tarafından hazırlanacak yeni bir Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurmayı kabul etti.

Miçotakis'in Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasyadis'in doğalgaz keşiflerinden elde edilen gelirin Kıbrıslı Rum ve Türk toplulukları arasında adil bir dağılımını sağlama önerisini desteklediğini Erdoğan'a aktardığı ve 1971'de kapatılan "Halki Teoloji Semineri"nin yeniden açılması konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Erdoğan'ınsa Yunanistan'ın kuzeyindeki Müslüman azınlığın hakları ve Atina ve Selanik'teki iki Osmanlı anıtının durumu konusunu gündeme getirdiği belirtildi.