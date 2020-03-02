Erdoğan: Yunan askerleri 2 mülteciyi öldürdü

Bulgaristan Başbakanı Borisov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ‘Bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü ve 1 tane de ağır yaralı var’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açmasına yönelik AB’nin tepkileri hakkında “çifte standart” diyen Erdoğan, “Size 1 milyar Euro göndereceğiz' diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur” diye konuştu.

“Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorla bir ülkede tutulması mümkün değildir. Bu kişiler kendi özgür iradeleriyle ülkemizden ayrılmaktadır” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü ve 1 tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye-Yunanistan sınırını ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunan sınırında kaldığı insanlık dışı muameleleri görecektir. Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum.”

Erdoğan “Değerli dostum Borisov'un liderliğindeki Bulgaristan'ın bu konuda sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini vurgulamak isterim. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde Bulgaristan'da mükemmel bir işbirliğimiz ve dayanışmamız var” diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov da “Perşembe günü Moskova'da gerçekleştireceğiniz ziyaret çerçevesindeki Suriye'deki ölümcül gelişmeler konusunda diplomatik bir çözüm bulacağınızı arzu ve temenni ediyorum. Can kaybı yanısıra yüzbinlerce göçmen de mülteci sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye'nin Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa ile imzalanan anlaşmanın hükümlerini ve taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu da Bulgaristan vatandaşlarına müsterih olmalarını sağlıyor” dedi.