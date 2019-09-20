AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD’ye gidiyor. BM Genel Kurulu’na katılacak olan Erdoğan’ın ABD ziyareti 25 Eylül'e dek sürecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York’ta yapılacak BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD’ye gidiyor. Erdoğan’ın ABD ziyareti 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın New York’ta “çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi”nin beklendiği belirtildi ama hangi liderlerle görüşeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamaya göre Erdoğan, 24 Eylül’de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşecek.

Ayrıca Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmasının öngörüldüğü belirtildi.