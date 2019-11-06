Erdoğan Trump'la konuştu, ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Trump'la bu akşam telefon görüşmesi yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gideceği açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gideceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre bu akşam ABD Başkanı Trump ile Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada Trump ile Erdoğan'ın 13 Kasım Salı günü Washington'da görüşeceklerini "yeniden teyit" ettikleri belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."