Erdoğan: Sınırdan 31 km güneye gidene kadar durmayacağız

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen harekatı ‘Topraklarındaki terörist faaliyetleri engelleyemeyenler başka ülkenin müdahalesine kapılarını açmış olurlar’ diye savundu. Erdoğan ‘Geri adım atmayacağız. Trump’ın ifade ettiği 31 km’lik sınırdan daha güneye gidene kadar durmayacağız’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu.

Erdoğan Suriye’ye düzenlenen askeri harekatı ”Topraklarındaki terörist faaliyetleri engelleyemeyenler ülkemizin ya da bir başka ülkenin müdahalesine kapılarını açmış olurlar” sözleriyle savundu. Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef almadıklarını ileri süren Erdoğan “Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Trump’ın ifade ettiği 31 km’lik sınırdan daha güneye gidene kadar durmayacağız. Biz burayı ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın mülteci için güvenli bölge ilan ettik” dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“- PKK, DHKP-C, MLKP gibi ideolojik söylemli örgütler gibi DEAŞ, FETÖ gibi dini söylemleri istismar eden örgütler ile karşı karşıya kaldık. Bir süre önce terörle mücadele konseptimizi değiştirdik. Sınırlarımız dışındaki teröristleri bulundukları yerde imha etmeyi amaçlayan bir strateji geliştirdik.

- Türkiye komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır ama bir şartla: Bu şart Türkiye’ye yönelik terör faaliyetleri yürütülmemesidir. Topraklarındaki terörist faaliyetleri engelleyemeyenler ülkemizin ya da bir başka ülkenin müdahalesine kapılarını açmış olurlar. Kuzey Irak ve Suriye’deki operasyonlarımız ülkelerin toprak bütünlüğünü hedef almamaktadır. Tek amacımız terörist faaliyetleri engellemektir.

‘TEHDİTLER VE FIRSATLAR’

- Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz.

- Güvenlik olmadan, barış, kalkınma, huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğe güvenle bakamaz. Yapmamız gereken tehditlerin üstesinden birlikte gelmek, fırsatları da birlikte değerlendirmektir.

- (Batı) Ne yazık ki Batı PKK’ya terör örgütü diyor ama yan kolu olan YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.

- Batı “Siz Kürtleri öldürüyorsunuz” diyor. Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil terörledir. PYD, YPG, DEAŞ bunların hepsi terör örgütüdür. Arabıyla, Kürdüye, Ezidisiyle hepsinin hukukunu korumak için orada yer aldık.

- Biz sürekli buralardan tehdit alıyoruz. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Irak hariç kimsenin sınırı yok.

- Bugün Suriyeli bir bebek öldü, 10’a yakın insanımız öldü. Biz bekleyemeyiz. Biz Türkiye olarak Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD/YPG’ye karşı attığımız bu adımı durdurmayacağız.

- Trump’a söyledim: Durduracaksanız durdurun dedim. Durdurmadılar. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Trump’ın ifade ettiği 31 km’lik sınırdan daha güneye gidene kadar durmayacağız. Biz burayı ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın mülteci için güvenli bölge ilan ettik. Biz bunların hakkını koruyoruz. O ülkelerin hangisi Suriye’den ne kadar insanı kabul etti. Kabul etmiyorlar. Konuşmaya gelince konuşuyorlar."