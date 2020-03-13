'Erdoğan, Merkel ve Macron'un İstanbul zirvesi telekonferansla yapılacak'

İstanbul'da salı günü yapılması planlanan Merkel, Macron ve Erdoğan'ın katılacağı 'göçmen zirvesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle telekonferansla gerçekleştirileceği öne sürüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göçmen kriziyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceği öne sürüldü.

Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren alındığı belirtildi.

Erdoğan'ın tedbir olarak tüm yurt dışı programlarını ertelediği açıklanmıştı.

Euronews'un aktardığına göre daha önce yapılan açıklamada, Erdoğan, Merkel, Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 17 Mart'ta göçmen konusuyla ilgili İstanbul'da zirve yapacağı belirtilmişti.

Bu arada Merkel’in haftaya Erdoğan ile Türkiye’de bir araya geleceği hatırlatılarak, bu görüşmenin olup olmayacağı sorusuna Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüs salgınına işaret ederek, "Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeyle ilgili hala planlama aşamasındayız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın salı günü İstanbul'da Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir zirve toplantısı yapacağını söylemişti.