Erdoğan İngiltere’de cami açılışında

NATO Zirvesi için gittiği İngiltere’de Cambridge Camisi’nin açılışına katılan Erdoğan ‘Müslümandan, İslam'dan terörist olmaz’ diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesine katılmak için gittiği İngiltere’de Cambridge Camisi'nin açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan “İslamcılar arasından terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz" dedi. Erdoğan "Şu an Cumhurbaşkanlığı'nı yaptığım ülke, dünyada DEAŞ'la en çok mücadele eden ülke. Birçok DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz. DEAŞ'lıların İslam'la alakası yoktur ve bizden değildir. Müslümandan, İslam'dan terörist olmaz. 'İslami terör' yaftasını kabul etmeyiz, etmiyor” diye konuştu.

Erdoğan “Biz hocalarımızdan sadece 5 vakit namaz kıldırmalarını istemiyoruz. Burada çok farklı şeyler yapacaksınız. Cemaati ve çocuklarını eğiteceksiniz. Yoksa namaz kıldırmak kolay” dedi.