Erdoğan ile Trump görüştü: 'İlave adımların atılmasında mutabık kaldılar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İdlib'i görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada 'İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır' denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib’de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır" denildi. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib’de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.