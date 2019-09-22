Erdoğan ile görüşen Senatör Graham: Stratejik ilişki kurma noktasında umutluyum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü. Graham, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin F-35 programına geri kazandırılmasının önemli olduğunu ve ikili stratejik partnerliğin artırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD’nin New York kentinde Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü. Graham, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin F-35 programına geri kazandırılmasının önemli olduğunu ve ikili stratejik partnerliğin artırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Erdoğan’ın konakladığı Peninsula Hotel’de gerçekleşen 40 dakikalık görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. ABD’li Senatör Graham görüşmenin bitiminde kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi sonuçlandığını açıklayan Graham, ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

'TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI BİLE OLABİLİR'

"Türkiye’nin Suriye’de yaptıkları IŞİD’in geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye İdlib’te önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor. Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye’yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir.”