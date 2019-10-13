Erdoğan ile Boris Johnson’la telefonda Suriye’deki harekatı görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telefonda ‘Barış Pınarı Harekatı’nı üzerine görüştü. Johnson, harekatın son bulması çağrısında bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telefonda konuştu.

Erdoğan, Johnson'la yaptığı telefon konuşmasında Suriye’nin kuzeyinde devam eden askeri harekat üzerine bilgiler verdi.

Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki YPG noktalarının tamamen ele geçirilmeden harekatın sonlanmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü’nün açıklamasına göre Johnson, İngiltere’nin “Kuzey Suriye’deki askeri operasyonla ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, insani durumun daha da kötüleşebileceğini” söyledi ve IŞİD’e karşı kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

Johnson’un sözcüsü “Başbakan, İngiltere’nin Türkiye’nin askeri harekatını destekleyemeyeceği konusunda netti. Cumhurbaşkanı operasyonu durdurmaya ve diyaloga girmeye çağırdı ve İngiltere ve uluslararası ortakların ateşkes amaçlı müzakereleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi.” dedi.