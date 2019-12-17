Erdoğan: 'Güvenli bölge' dediğimizde dünya devleri sadece gülücük atıyor

Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’nda konuşan Erdoğan 'Güvenli bölge dediğimizde herkes 'gayet güzel' diyor 'Siz destek verin, planlar hazır' dediğimizde dünyanın devleri, parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" için "dünya devlerinden" destek bulamadıklarını söyledi.

'GÜLÜCÜK ATIYORLAR'

Erdoğan "Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge dediğimizde herkes 'gayet güzel' diyor 'Siz destek verin, planlar hazır' dediğimizde dünyanın devleri, parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek yok" diye konuştu.

'HİÇBİR ÜZÜCÜ OLAY YAŞANMADI'

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu konusunda iyimser bir tablo çizen Erdoğan "Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı. Vatandaşlarımıza ne sunduysak onlara da onu sunduk. Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya gelmiştir. Bunların her türlü sağlık imkanından faydalanmasını temin ettik. Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli kendi ayaklarının üzerinde durabilir duruma geldi. İnsani yardım faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor" diye konuştu.



Erdoğan "Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı. Şu anda Avrupa Birliği ve STK’lardan gelen destek ancak 2 milyar Avroya ulaşmış durumda. Avrupa’dan halen ikinci 3 milyar için herhangi bir ses yok. '450 milyon Avro geldi, geliyor' diyorlar ama gelmiş değil" dedi. Erdoğan "Bu vesileyle BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Meseleye sahip çıkmışlardır. Mülteci meselesinin bizim gibi bu insanlara layıkıyla ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla çözülemeyeceği açıktır. Çözüm ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır" diye konuştu.

"Gereken desteği göremeyince biz de başımızın çaresine baktık" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

'DİYORUM Kİ PETROLÜ BERABER ÇIKARALIM'

"Barış Pınarı Harekatı ile 120 km genişliğinde 30 km derinliğinde bir alanı tüm terör unsurlarından arındırdık. Bu bölge terör örgütlerinden kurtarılmış oldu. Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere, barınmaları için oraya yerleştirelim ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım."

370 bin Suriyelinin "güvenli bölge"ye geri döndüğünü söyleyen Erdoğan "Bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulabileceğini düşünüyorum" dedi.

