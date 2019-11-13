Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den SDG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'da gerçekleştireceği görüşme öncesi ABD'den SDG açıklaması geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi öncesi Washington'dan SDG açıklaması geldi.

Washington Yönetimi’nden üst düzey bir yetkili, “ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini bitirmek gibi bir niyeti olmadığını” söyledi.

Erdoğan-Trump görüşmesinden önce ABD’den gelen bu mesaj dikkat çekti.

Önceki gün SDG adına açıklamalar yapan Mustafa Bali ile IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun sözcüsü Albay Myles Caggins Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de bir araya gelmişti.