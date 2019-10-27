Erdoğan: DEAŞ elebaşının öldürülmesi bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek" paylaşımında bulundu.

Erdoğan, İngilizce paylaşımında, "DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim" dedi.