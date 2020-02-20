Erdoğan 'çok beğenmişti', Rus şirket teklif vermedi

Ankara'da Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme uçaklarının ihalesine Rus Be-200 uçağını üreten Beriyev Uçak Şirketi son anda teklif vermekten vazgeçti. Şirketin ihaleyi kazanması bekleniyordu.

Geçen yıl Türkiye'nin 2020 yazı için açtığı “yangın söndürme uçağı kiralama ihalesi” bu sabah Ankara'da gerçekleştirildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'da Devlet Başkanı Putin'le birlikte özel olarak fuarda görüp beğendiği, daha sonra Orman Bakanı Pakdemirli'nin gidip bizzat test ettiği ve Türkiye'de kullanılması için mevzuatta özel değişiklik yapılan Rus Be-200 uçaklarının ihalesine uçağı üreten Beriyev Uçak Şirketi son anda teklif vermekten vazgeçti.

Rusların Ankara'ya gelip ihaleye katılmalarına rağmen teklif vermemesi dikkat çekti.

İhaleye katılan diğer firmaların da teklif vermemesi üzerine ihalenin ileri bir tarihte tekrarlanması bekleniyor.

İhale tarihine iki gün kala Be-200 uçaklarını üreten Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi’nin CEO’su Yuriy Grudinin, “Türkiye, dört adet jet amfibi uçağı için ihale açtı. Jet amfibi uçağı sadece Beriyev Uçak Şirketi’nde var” demişti.