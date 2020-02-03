Erdoğan: Bize düşen iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da katıldığı DEİK İş Konseyi Toplantısında, 'Ukrayna bizim için dost olmanın ötesinde, stratejik bir ortaktır' dedi. İş dünyasına 'ufuklar açacak' kararlar aldıklarını söyleyen Erdoğan, patronlara 'Bize düşen iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmak' diye seslendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ukrayna'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ukrayna bizim için dost olmanın ötesinde, stratejik bir ortaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile serbest ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan "İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor. Neyi beklediğinizi biliyorum. Serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık. Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz" diye konuştu.

Otomotiv, demir-çelik, savunma ve 4,5G teknolojilerinde iki ülkenin önemli bir ticaret potansiyeli olduğunu söyleyen Erdoğan "Günümüzde özel sektör ekonominin lokomotifidir. Bize düşen iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakla görevliyiz. Önünüzdeki engelleri kaldırdıktan sonra size de açılan bu yoldan koşmak gelir" diye konuştu.

YILDA BİR KEZ ORTAK BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımlarının 3,5 milyar doları aştığını söyleyen Erdoğan, iki ülkenin yılda en az bir kere ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacağını belirtti.

