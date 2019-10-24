Erdoğan: ABD’nin Mazlum Kobani’yi bize teslim etmesi lazım

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Mazlum denilen kod adlı şahıs, kırmızı bültenle aranan bir şahıs. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım’ dedi. Erdoğan 'güvenli bölge' için 'Biz inşaya geldik, yıkmaya değil. Suriye Suriyelilerindir' diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani’nin kırmızı bültenle arandığını belirterek, ABD’nin Kobani’yi Türkiye’ye teslim etmesini isteyeceklerini söyledi.

TRT’de canlı yayınlanan programda konuşan Erdoğan “Mazlum denilen kod adlı şahıs, kırmızı bültenle aranan bir şahıs. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, isteyecekler. Vermesi lazım bize” dedi.



Erdoğan “Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor. Terör örgütüyle siz mektuplaşıyorsunuz ve bu mektubu bize ek olarak gönderiyorsunuz” diye konuştu.



'YAPTIRIMLAR KALKTI, ABD'YE GİTMEMİZE MANİ KALMADI'

Trump’ın kendisiyle ilişkilerinin “samimi” olduğunu söyleyen Erdoğan “Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı” dedi. 13 Kasım’da ABD’ye gideceğini de “Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz. Mektubu da yanımızda götüreceğiz” diye açıkladı. Yaptırımların kaldırıldığını Trump’ın açıkladığını hatırlatan Erdoğan “13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz” dedi.



KOBANİ VE MENBİÇ

Erdoğan Kobani’deki (Ayn El Arab) durumla ilgili ise “Amerikalılar 'oraya girme', Ruslar da 'gir' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz” dedi.

Erdoğan “Münbiç'te de bir gözetim ya da kontrol durumumuz olacak” diye konuştu.

'SURİYE SURİYELİLERİNDİR'

Erdoğan Türkiye’deki Suriyelilerin “gönüllü” bir şekilde dönebilecekleri “güvenli bölge” oluşturduklarını iddia ederek “Orada, hastaneler, yönetim binaları yapılacak. Bunu bile öyle anlatmışlar ki orada yeni bir devlet mi kuruyorsunuz diye anlatmışlar. Gidin Cerablus'a bakın. Biz Türkiye'yi oraya yığmadık ki. Cerablus'ta Cerablus halkı var. Biz belediyelerimizi görevlendirdik, oradaki altyapıyı yaptık, Cerablus halkına teslim ettik. Biz inşaya geldik, yıkmaya değil. Suriye Suriyelilerindir. Üzerimize hangi görev düşerse onu da sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.



'TÜRKİYE VATANDAŞI IŞİD'LİLER GETİRİLİP BURADA YARGILANABİLİR'

Erdoğan Suriye’nin kuzeydoğusunda cezaevlerindeki IŞİD’lilerle ilgili de “Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Türkler ülkemize getirilip burada yargılanabilir. 70 civarında kadın var, çocuklar var. Adalet Bakanlığımız çalışmaları sürdürüyor” diye konuştu.