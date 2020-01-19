Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Berlin'deki Libya Konferansından ayrıldı

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Berlin'deki Libya Konferansı sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Berlin'deki Libya Konferansından ayrıldı.
Almanya'nın DPA haber ajansı anonim kaynaklara atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Berlin'deki Libya barış konferansından ayrıldığını bildirdi. Konferansın devamında Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kalmaya devam etti.
Konferansın katılımcıları arasında BM, Rusya, Türkiye, Fransa, ABD, Mısır ve Kongo Cumhuriyeti bulunuyor.