Epstein skandalında adı geçen İngiltere prensi, kamu görevlerinden istifa etti

İngiltere Prensi Andrew, kamu görevlerinden istifa etti. Prens’in adı Jeffrey Epstein’ın reşit olmayan kurbanlarından birine cinsel istismarda bulunanlar arasında geçiyordu.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ikinci oğlu Andrew, kamu görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD’de seks ticareti ve çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunan arkadaşı Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olan 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasını reddeden Andrew kraliyet ailesinin çalışmalarının bundan zarar gördüğünü ileri sürdü.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Andrew, incelemenin kraliyet ailesinin ve onunla ilişkili yardım kuruluşlarının çalışmalarında “büyük bir aksama” yarattığını söyledi.

Reşit olmayanlarla ilişkiye girdiği, ABD’li milyarder Epstein’in kurbanları tarafından beyan edilen Prens, “Tabii ki, gerektiğinde herhangi bir uygun kolluk kuvvetine soruşturmalarıyla ilgili yardım etmeye istekliyim” dedi.

Andrew, Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından pişman olduğunu söyledi.

