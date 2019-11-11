ENKS ile SDG arasında birlik görüşmesi

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Suriye Demokratik Güçleri arasında birlik görüşmesi gerçekleştirildi.

Daha önce "kanton seçimleri" sırasında gerilim yaşayan Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Suriye Demokratik Güçleri arasında birlik görüşmesi gerçekleştirildi.

Rûdaw’ın haberine göre, ENKS heyeti ile Mazlum Kobani bugün Rojava’da bir araya geldi.

ENKS Yürütme Konseyi Üyesi Tahir Hesaf, Mazlum Kobani ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmede siyasi taraflar arasında birlik kurulmasının ele alındığını belirten Tahir Hesaf, “ENKS Başkanlık Konseyi, Özerk Yönetim ve PYD ile anlaşmaya varılması için değerlendirme ve önerilerini Mazlum Kobani’ye iletti” dedi.

'ASIL SORUN KÜRTLER DEĞİL, PKK'YDİ' DEMİŞTİ

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 5 Kasım’da katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Mazlum Kobani ile irtibat halinde olduklarını ve PYD ve ENKS’den birlikte hareket etmelerini istediklerini söylemişti.

Barzani, "Türkiye’nin Suriye’deki asıl sorunu Kürtler değildi, PKK’ydi. En büyük hata şuydu; malesef, PKK Suriyeli Kürtler üzerinden meşruluk kazanmak istedi. Orada Kürtlerin başına gelen bu felaket de bu yanlış siyasetin bir sonucu oldu" demişti.