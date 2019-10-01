Endonezya'da şeriat karşıtı isyan: Göstericilerle polis karşı karşıya

Endonezya'da şer'i hukuk kapsamında evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılmasının suç sayılmasını öngören yasaya karşı yapılan protestolara polis, gaz bombası ile müdahale etti.

Endonezya'da şer'i hukuk kapsamında evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılmasının suç sayılmasını öngören yasaya karşı yapılan protestolara polis, gaz bombası ile müdahale etti.

Öğrencilerin çoğunlukta olduğu protestolarda güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan eylemcilerinse hastaneye sevk edildiği bildirildi.

TASARI TEPKİLER ÜZERİNE ASKIYA ALINMIŞTI

Endonezya meclisinin 17 Eylül tarihinde oyladığı yasa tasarısı, gelen tepkiler üzerine askıya alınırken, hafta başından bu yana ülkenin birçok kentinde tasarıya karşı yürüyüşler yapılıyor. Devlet Başkanı Joko Widodo'nun istifasının talep edildiği eylemlerin yeni hükümet kurulana dek sürmesi bekleniyor.

Evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılmasının yanı sıra 'devlet başkanına hakaret'in de suç kapsamına alınmasını öngören yasa tasarısına toplum üzerinde baskıyı artıracağı ve insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Yeni kanun tasarısına göre evlilik dışı ilişki yaşayan kişilere 6 aya kadar hapis veya 10 milyon rupiye kadar para cezası verilebilecek. Söz konusu miktar, ülkede ortalama bir çalışanın 3 aylık maaşına denk düşüyor.

Eylemciler, 'Yolsuzlukla mücadele' başlığı altında yapılması planlanan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağı görüşünde.

Endonezya'nın şeriat kanunlarına göre yönetilen özerk bölgesi Açe'de yaklaşık 10 gün önce evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle 11 kişi, halkın gözü önünde kırbaçlanmıştı.