'En İyi Kısa Belgesel' ödülünü alan yönetmen: Dünyadaki tüm işçiler birlik olursa...

Oscar Ödülleri olarak da bilinen 92. Akademi Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

Gecede 'En İyi Kısa Belgesel' ödülünü alan yönetmen Julia Reichert, konuşmasında işçi sınıfına vurgu yaptı.

Reichert, "Filmimiz Ohio ile Çin'de geçiyor. Ancak bu film insanların işçi üniformalarını giyip ailelerini geçindirmeye çalıştığı her yer için olabilirdi. İşçi sınıfının hayatı bugünlerde çok daha zor bir halde. Eğer dünyadaki tüm işçiler birlik olursa hayatlarının iyileşebileceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

#Oscars Moment: Steven Bognar, Julia Reichert and @JeffReichert9 accept the Oscar for Best Documentary Feature: "American Factory" (@afactoryfilm). pic.twitter.com/p4cWdVWm5S

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020