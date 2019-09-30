Emisyon skandalı: Volkswagen'e 470 bin kişilik toplu dava

Dizel motorlardaki emisyon skandalı nedeniyle ABD’de 25 milyar euro ödemek zorunda kalan Volkswagen şimdi de Almanya’da hakim karşısında. 470 bin dizel müşterisinin açtığı toplu davanın ilk duruşması bugün başladı.

Dizel skandalının patlak vermesinin üzerinden dört yıl geçerken 470 bin dizel araç kullanıcısının Volkswagen'a (VW) karşı açtığı toplu davanın ilk duruşması yapıldı. Braunschweig Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada "dizel mağdurları” şirketten alacakları tazminat miktarını yükseltmeyi hedefliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, dizel araç kullanıcılarını temsilen davacı konumundaki Tüketici Merkezleri Federal Birliği'nin (vzbv) Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Müller, "Bizim görüşümüze göre Volkswagen sahtekarlık yaptı ve bu nedenle hesap sorulması gerekiyor” diye konuştu. VZBZ, şirketin sorumluluğunu kabul ederek gereğini yapmasını istiyor.

Volkswagen ise emisyon ölçüm yazılımındaki manipülasyon nedeniyle müşteriler zarar görmediğini, tüm araçların trafikte güvenle kullanılabilir durumda olduklarını söylüyor. Öte yandan VW, söz konusu araçları geri çağırmış ve emisyon ölçümleri yapan yazılımlarını güncellemişti.

Tüketici Merkezleri Federal Birliği'nin açtığı toplu dava sadece 1 Kasım 2008 tarihi sonrasında satılan VW, Audi, Seat ve Skoda markalarını ve EA 189 tipi dizel motorlarını kapsıyor.