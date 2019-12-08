Elon Musk 'pedofil' davasını kazandı

Tayland’da çocuk futbol takımı üyelerinin bir mağarada mahsur kalmasının ardından kurtarma ekibinde yer alan dalgıçlardan Vernon Unsworth’e Elon Musk tarafından sosyal medya üzerinden 'pedofili' suçlaması gelmişti. Dalgıç bu iddianın yalan olduğunu söyleyerek Tesla’nın patronuna 75 bin dolar bedelinde tazminat davası açmıştı. Dava sonucunda dalgıç Vernon Unsworth haksız bulundu.

Sosyal medya üzerinden hakarette en büyük dava olarak anılan 190 milyon dolar tazminat talepli davanın jüri heyeti, Musk'ın suçsuz olduğuna karar verdi.

Unsworth daha önceden katıldığı bir televizyon programında Musk’ın Tayland’a yolladığı ufak denizaltının arama kurtarma çalışmalarında kullanılmadığını ve yollanmasının tek sebebinin reklam çalışması olduğunu söylemişti. Dalgıçın bu sözlerinin ardından Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, Unsworth’e sosyal medya üzerinden "pedofili" demişti.

Vernon Unsworth, jürinin kararını açıklanmasından sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Bu karar herkesin itibarını riske sokuyor" dedi.

Elon Musk, davanın ilk duruşmasında kişisel servetini 20 milyar dolar olarak açıklamıştı. Musk, "Ancak bu servetin büyük bölümü kolayca paraya çevrilemeyecek likit olmayan varlıklara yatırılmış durumda. İnsanlar bol bol nakit param olduğunu sanıyor, ama aslında yok. SpaceX ve Tesla'da hisselerim ve buna karşılık borçlarım var" şeklinde ifade vermişti.

ABD hukuk çevreleri, Musk ile ilgili kararın sosyal medyada hakaretle ilgili yasal düzenlemeleri kökten değiştireceğini öne sürdü.